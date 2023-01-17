Şehzadeler HEM kursları iş sahibi yapıyor

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2022 yılında 5 ayrı kursta açılan "Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği" kursunda toplam 250 direksiyon eğitmeni yetiştirildi. Yılın son kursunu başarıyla tamamlayan 50 kursiyere belgeleri düzenlenen gecede teslim edildi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi verdiği meslek kurslarıyla kursiyerleri iş sahibi yapıyor. Sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından 2022 yılında açılan 5 ayrı kursta toplam 250 direksiyon eğitmeni yetiştirildi. Yılın son kursunu tamamlayan 50 kursiyere belgeleri düzenlenen gecede Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür yardımcısı Mustafa Tire ve kurs eğitmenleri tarafından kursiyerlere verildi.

Manisa merkez ve ilçelerindeki sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine kursun açıldığını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “İstihdama yönelik meslek kursları vermeye devam ediyoruz. 2022 yılında 5 ayrı kursta 250 kursiyere ’Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği’ belgesi kazandırdık. Böylece ilçelerden ve merkezdeki sürücü kurslarından gelen talebi yerine getirmiş oluyoruz. İstihdama yönelik kursların yanı sıra merkezimizde sosyal, kültürel ve sanatsal kurslarımız da devam ediyor.” dedi.

Sertifika teslim töreninde konuşan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire ise toplam 200 saat olan şoförleri eğitecek adayların ’Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği’ kursunda 5 öğretmenin görev aldığını ve teorik ve uygulamalı verilen eğitimin 5 hafta sürdüğünü kaydetti.

Kursa giderken işini de buldu

Belge almaya hak kazanan kursiyerlerden üniversite öğrencisi Ahmet Dağlıoğlu (22), “Ne iş yapacağım diye düşünürken, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi’nin açmış olduğu kursa katıldım. Bu belgeyi alırken bir yandan sürücü kursunda işimi de buldum ve işe başlayacağım.” dedi.

Kursa katılan kursiyerlerden biri olan ve atanamayan Anaokulu Öğretmeni Büşra Özcel (30) ise, “Yıllardır bir türlü atamam olmadı, işsizdim. Açılan kursa katıldım ve belgemi aldım ve işim hazır, hemen çalışmaya başlayacağım.” diye konuştu.

Kursiyerlerden esnaf olan Nejat Turan (33) ise, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu kurs sayesinde ek bir meslek sahibi oldum. Halk Eğitimi Merkezi’nin açmış olduğu meslek kurslarının herkes tarafından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.