Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ’Tasarım tescil belgesi’ aldı

Manisa’nın hem akademik hem sosyal ve kültürel anlamda en başarılı okullarından biri olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi (Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi) Türk Patent ve Marka Kurumuna 2022 yılında yaptığı başvurusu kabul edildi. Okul, Tasarım Tescil Belgesi almaya hak kazandı. 1914 yılında Almanlar tarafından hastane olarak temeli atılan ve zamanında farklı okul ve kurumlara ev sahipliği yapan tarihi okul, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiş oldu.

İnşaatı 1914 yılında başladı 1931 yılında tamamlandı

Manisa’da 1914 yılında Almanlar tarafından hastane olarak temeli atılan tarihi bina, 1917 yılında Manisa Mutasarrıfı Tevfik Bey tarafından Dar’ül-eytam (Yetimler Yurdu) olarak inşaatına devam edildi. İnşaatın giderleri üzüm gelirinden karşılanırken, savaş yıllarında tamamlanamayan binanın inşaatına Özel İdare bütçesinden ödenek temin edilerek Vali Fuat Bey tarafından 1927 yılında tekrar başlandı ve 1931 yılında tamamlanarak 7 Ekim 1931 yılında Gazi Mektebi olarak törenle hizmete girdi. Okul binasının üst katında 1936 yılında Kız Enstitüsü, 1946 yılında Manisa Lisesi eğitim öğretim faaliyetlerinde bulundu. Bina 1957 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin liraya Özel İdareden satın alınarak 1957-1958 eğitim öğretim yılından itibaren Avlulu Kız İlk Öğretmen Okulu olarak eğitim öğretime devam etti. 1961-1962 öğretim yılında arka bahçede Gazi İlkokulu olarak yapılan bina Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 400 bin liraya Özel İdareden satın alınarak öğretmen okuluna ilave edildi. 1975 yılında öğretmen okulunun kapatılmasının ardından bina Manisa Öğretmenevi olarak kullanıldı. 2000-2001 eğitim öğretim dönemiyle birlikte Anadolu Öğretmen Lisesine döndürülen okulun ismi Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi oldu.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, “Manisa’da bir marka haline gelen okulumuzun isim hakkı, logosu ve yaptığı çalışmalarla ilgili bir tescil belgesi gerekiyordu. Aldığımız bu belge ile tescillenmiş oldu ve bunu en büyük kurumdan aldık. Uzun uğraşlardan sonra oldu. 6 aylık bir süreçte biz bunu dört gözle bekliyorduk. Okulumuzun tüm haklarını bu patentle üzerimize aldık. Okulumuzdaki başarıların devam etmesini diliyoruz” dedi.

Fizik Öğretmeni Yusuf Oral, “Okulumuzun ulusal ve uluslar arası katıldığı organizasyonlarda haklarının korunması için bu belgeyi almamız gerekiyordu. Belgemizin başvurusunu yaklaşık 6 ay öncesinde yaptık. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Okulumuzun marka ve logosunun Türk Patent Kurumu tarafından tescili gerçekleştirildi. Bu şekilde okulumuzun kurumsal kimliğini ve markasını korumuş olduk. 5 yıllık süreyle okulumuzun markası ve logosu tescillenmiş oldu. Süre dolduktan sonra bunun tekrardan yenilenmesi yapılacaktır” diye konuştu.