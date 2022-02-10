Şehzadeler, ‘E-İmar Sistemi’yle hayatı kolaylaştıracak

Şehzadeler Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. E-İmar Yönetim Sistemi hayata geçirilirken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “E-İmar Yönetim Sistemi ile bundan sonra vatandaşlarımız belediyeye gelmeden belediyemizin web sitesinden imar başvurularını ve takibini kolaylıkla yapabilecek” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin zaman kaybı ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla hayata geçirdiği yeni hizmeti E-İmar Yönetim Sistemi Bedesten’de düzenlenen eğitim semineri ile mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası, makine mühendisleri odası, harita mühendisleri odası, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odası üyeleri, yapı denetim şirketleri mensupları ve müteahhitlik firması yetkililerine anlatıldı.

“Hak edenin hak ettiğini aldığı bir yönetim anlayışımız var”

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak her geçen gün kendilerini yenilediklerine değinerek, “Yeni proje ve hizmetlere imza atabilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte dur durak bilmeden çalışıyoruz.” dedi.

Şehirlerin sağlıklı şekilde yapılaşabilmesi, doğal afetlere karşı dayanıklı yapılaşmanın olabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik hizmetlerinin çok büyük bir önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Çelik şöyle devam etti: “Bu noktada Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri çözüm odaklı, saygılı, ilkeli mesleğin gereğini yerine getiren, kanun ve yönetmeliklere uyan bir yönetim anlayışıyla bugüne kadar hizmet ettik. İltimasın olmadığı, hak edenin hak ettiğini aldığı bir yönetim anlayışımız var. Bu bizim için olmazsa olmaz. Bundan hiç taviz vermedik.”

Belediyeye gitmeye gerek kalmıyor

Belediyenin yeni hizmeti E-İmar Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen E-İmar Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımız artık belediyeye gelmeden belediyemizin web sitesinden (www.sehzadeler.bel.tr) imar başvurularını ve takibini kolaylıkla yapabilecek. E-İmar Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımız imar durum belgesinden, yol kotu belgesine, zemin etüt raporundan, yapı ruhsatı ve eki projelere kadar birçok alana elektronik imza ile müracaat yapabilecek. Karekod ve doğrulama kodu ile dosyanın güvenliği sağlanabilmektedir. Proje kontrolleri dijital ortamda incelenip eksiklikler ve yanlışlıklar bu platform üzerinden yapı denetim firmasına, proje müelliflerine, mal sahiplerine ve müteahhitlere bildirilerek zamandan, gereksiz yazışmalardan, yer ve kağıt israfından tasarruf sağlanmaktadır. İlçemize kazandırdığımız . E-İmar Yönetim Sistemi’nin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde daha başka yenilikleri de hayata geçireceğiz. Onları da sizlerle paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Burak Kalender tarafından E-İmar Yönetim Sistemi ve nasıl kullanılacağı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.