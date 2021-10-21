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Şehzadeler Belediyesinden şeffaf ihale, yerinde hizmet

Şehzadeler Belediyesi, Veziroğlu, Çerkez Mahmudiye, Karayenice ve Hamzabeyli mahallelerindeki belediyeye ait 84 tarlanın icarlama ihalelerini vatandaşların ayağına giderek, şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi.

MANİSA 21.10.2021, 13:16
Şehzadeler Belediyesinden şeffaf ihale, yerinde hizmet

Şehzadeler Belediyesi, Veziroğlu, Çerkez Mahmudiye, Karayenice ve Hamzabeyli mahallelerindeki belediyeye ait 84 tarlanın icarlama ihalelerini vatandaşların ayağına giderek, şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu, Çerkez Mahmudiye, Karayenice ve Hamzabeyli mahallelerindeki yer alan belediyeye ait tarlaların icarlama ihalelerini gerçekleştirdi. Belediyeye ait 84 adet tarlanın ihaleleri, şeffaf bir biçimde vatandaşların ayağına gidilerek yerinde yapıldı. Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, encümen üyeleri, ihale komisyon üyeleri ve teknik ekiplerin gözetiminde ihaleler gerçekleştirilirken, vatandaşlar da ihaleleri tüm aşamalarıyla şeffaf bir şekilde izledi. Kırsal mahallelerde bulunan tarlaların icarlama ihalelerinde ihaleyi vatandaşların bulundukları yerlere giderek yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi yerinde ihale uygulamamızı göreve geldiğimiz ilk yıl gerçekleştirmiştik. Bu hizmetimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Belediyemize ait 84 adet tarlanın icarlama ihalelerini tamamladık. Başkan yardımcımız, Encümen Üyelerimiz, ihale komisyon üyelerimiz ve teknik ekiplerin gözetiminde Veziroğlu, Çerkez Mahmudiye, Karayenice ve Hamzabeyli Mahallelerindeki tarlaların ihaleleri tamamlandı. İhaleleri yapacağımız Şeffaf belediyecilik adına yapmış olduğumuz bu uygulamamız her yıl aynı şekilde devam edecektir” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin hizmeti vatandaşların ayağına götürmesi gerek ihalelere katılan, gerekse de ihaleleri takip eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesine yerinde ve şeffaf hizmet için teşekkür etti.

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