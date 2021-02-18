Şehzadeler Belediyesi’nden ödüllü yarışma

Şehzadeler Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Pandemi Sürecinde Gençlik Projesi” adıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Manisa merkezdeki ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Şehzadeler Belediyesi, pandemi sürecinde ve kış mevsiminde evde kalan çocukların ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak, gelişimlerini kötü yönde etkileyecek etmenlerden onları koruyabilmek, zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlamak ve aynı zamanda yeteneklerinin, hayal güçlerinin gelişmesine destek olmak için “Pandemi Sürecinde Gençlik Projesi” adıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek yarışmaya Manisa merkezdeki ilk, orta ve lise öğrencileri katılabilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmada, ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri de kompozisyon dallarında yarışacak. Her dalda birincilere laptop, ikinci ve üçüncülere tablet verilecek yarışma için öğrenciler eserlerini 19 Mart 2021 tarihine kadar kayıtlı oldukları okullara teslim edebilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kuracağı komisyon tarafından eserler değerlendirilecek ve nisan ayı içerisinde ödül töreni düzenlenecek.

Yarışma hakkında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu: “Şehzadeler Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenleyeceğimiz yarışma ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek çocuklarımıza ve gençlerimize, tüm dünyaya zorlu bir süreç yaşatan korona virüsün neler hissettirdiğini, hissettiklerini resim, şiir ve kompozisyona dökerek geçirilen zorlu süreci nasıl algıladıklarını, süreçte neler yaşadıklarını anlatma imkanı sunmak istedik. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan tüm özel ve resmi okulları kapsayacak yarışmaya ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri de kompozisyon dallarında katılım sağlayabilecek. Yarışmaya katılacak öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum.”