Şehzadeler Belediyesi’nden LGS öğrencilerine ücretsiz soru bankası

Şehzadeler Belediyesi tarafından bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler için bastırılan soru bankası kitapları Akşemsettin Ortaokulu’ndan başlayarak öğrencilere ulaştırılıyor.

Kurulduğu yıldan beri eğitim ve öğretime destek olmak için pek çok çalışmayı hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de ilçedeki LGS’ye girecek öğrenciler için harekete geçti. Şehzadeler ilçesinde bu yıl LGS’ye girecek 2 bin 100 öğrenci için, içerisinde tüm derslerin yer aldığı soru bankası kitabı bastıran belediye, kitapları öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırmaya başladı. Bastırılan kaynak kitapların ilk dağıtımını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik beraberindeki Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ile birlikte Akşemsettin Ortaokulu’nda gerçekleştirdi. Okul Müdürü Süleyman Aydın ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Çelik ve beraberindekiler bir süre okul müdürü Aydın’ın odasında sohbet etti. Müdür Aydın son dönemde artan bir başarı grafiği yakaladıkları okullarında kaynak kitapların öğrencileri son derece mutlu edeceğine değinerek, “Tecrübeli ve dinamik bir eğitim kadromuz, başarıya odaklanmış bir öğrenci grubumuz var. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak kitaplar ciddi bir maddi yük getiriyor. Kaynak kitap hediye etmeniz bir yana, sizin buraya gelmeniz bile onlar için büyük bir motivasyon oldu. Öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ise “Siz her zaman yanımızdasınız. Allah razı olsun. Artık bizim belediyemiz diyerek biz de belediyemizi sahipleniyoruz. Her türlü ihtiyacımızda bir dediğimizi ikiletmiyorsunuz. Milli eğitim camiası adına verdiğiniz destekler için yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çok ciddi bir kaynağı eğitim öğretim için seferber ettik”

Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğu yıldan bugüne her zaman eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalara destek olduğunu hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kurulduğumuz günden beri çok ciddi bir kaynağı eğitim öğretim için seferber ettik. Sıfırdan 3-4 okul yapılabilecek bir bütçeyi okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda eğitim alabilmeleri için seferber ettik. Şehzadelerin çocuklarının en iyi eğitimi alması için üzerimize düşen her türlü çalışmanın içerisinde olduk. Gençlik Merkezimizde yüzlerce öğrencimizi yetiştirdik. LGS kurslarımız halen devam ediyor. Bunun dışında takviye ders ve kurslarımız ile öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Millet Kıraathanemizde kütüphanemiz ve çalışma odalarımız onların hizmetinde. Birçok çalışmayı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi de ilçemizde LGS’ye girecek 2100 öğrencimiz için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak içerisinde tüm derslerin yer aldığı bir Soru Bankası kitabı bastırdık. Bunu öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. İlk kitaplarımızı da burada öğrenci kardeşlerimize vereceğiz. Allah öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı versin. Onlara başarılar diliyorum. Onların yetişmesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimize, idarecilerimize, milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra sınıflara geçerek bastırılan kaynak kitapları öğrencilere dağıttı. Burada öğrencilere hitap eden başkan Çelik onlara derslerinde ve girecekleri sınavlarda başarılar diledi ve Şehzadeler Belediyesi’nin onlar için kaynak kitap bastırdığından söz etti. Öğrencilere sınavlara sıkı çalışmaları nasihatinde bulunan Başkan Çelik “Geleceğimiz olan sizlerin en iyi eğitimi alabilmesi, başarılı olması ve ülkemizi en iyi noktaya ulaştırmak için çaba ve gayret sarf etmesi en büyük temennimizdir” dedi. Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere kitapları dağıttı. Kaynak kitaplarını alan öğrenciler onları dikkatle incelerken mutlulukları da yüzlerine yansıdı.