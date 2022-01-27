banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Şehzadeler Belediyesinden amatöre 197 bin 500 TL’lik destek

Kurulduğu günden beri amatör sporun ve amatör sporcunun yanında ve destekçisi olan Şehzadeler Belediyesi, amatör spor kulüpleri için yaptığı destekleri bu yıl da gerçekleştirdi. Belediye, bu yıl 52 amatör spor kulübünün hesabına toplamda 197 bin 500 TL’lik bir desteği yatırdı.

MANİSA 27.01.2022, 12:01
Şehzadeler Belediyesinden amatöre 197 bin 500 TL’lik destek

Kurulduğu günden beri amatör sporun ve amatör sporcunun yanında ve destekçisi olan Şehzadeler Belediyesi, amatör spor kulüpleri için yaptığı destekleri bu yıl da gerçekleştirdi. Belediye, bu yıl 52 amatör spor kulübünün hesabına toplamda 197 bin 500 TL’lik bir desteği yatırdı.

Amatör sporun ve amatör sporcunun her zaman destekçisi olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesindeki amatör spor kulüpleri için düzenli olarak yaptıkları nakdi desteği bu yıl da yaptıklarını duyurdu. Şehzadeler Belediyesi olarak spora tam destek verdiklerini kaydeden Başkan Çelik “Ayni ve nakdi yardımlarımız devam ediyor. Tüm spor kulüplerimizin çalışmalarını destekliyor, takım sporlarını ve ferdi sporları çok önemsiyoruz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar, sokaklarda gezmesinler, vakitlerini farklı yerlerde değerlendirmesinler spor yapsınlar, sağlıklı gençler olsunlar ve yarın ülkemizi de güzel noktalarda temsil etsinler diye amatör spor kulüplerine büyük önem veriyoruz. 21 tane futbol branşı ile ilgilenen amatör spor kulübümüz var. Bunların içerisinde farklı farklı liglerde olan amatör kulüplerimiz var. Bu kulüplerimizin dışında 31 tane de ferdi branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulübümüz var. Tüm bu spor kulüplerimizin hesaplarına belirlediğimiz kriterlere uygun miktarlarda destekler hesaplarına yatırıldı” diye konuştu.

Amatör spor kulüpleri için sadece nakdi ya da ayni destek vermekle kalmadıklarını hatırlatan Başkan Çelik, amatör spor kulüpleri için ihtiyaç olan tesis sorununu da açtıkları tesisler ile çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan Çelik, “Ayni ve nakdi yardımın yanında; Necmettin Erbakan Spor Tesisleri, Tepecik Mahallesi Spor Tesisi, Halıtlı Mahallesi Spor Tesisi, Selimşahlar Mahallesi Spor Tesisi, Emin Kaçar Spor Tesisi hizmete açılmış ve Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Karaağaçlı mahallelerinde bulunan halı sahalar onarılarak hizmete açılmıştır. İmkanlarımız ölçüsünde amatöre desteğimiz devam edecek. İnşallah imkanlarımız daha ilerledikçe, amatör spor kulüplerimize daha fazla destek olacağız ve bu da bizleri mutlu edecektir. Bugün itibarı ile 52 amatör spor kulübümüzün hesaplarına toplamda 197 bin 500 TL’lik bir desteği yatırmış olduk. Gönlümüz daha fazlasını yapmak istiyor, ancak çok zor imkanlar dahilinde bunları yapabiliyoruz. İnşallah imkanlarımız genişledikçe spor kulüplerimize desteklerimiz daha da artacak” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11