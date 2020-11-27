Şehzadeler Belediyesinde imzalar şirket personelleri için atıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden Toplu İş Sözleşmesi 2 yıllığına imzalandı. Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik arasında imzalanan sözleşme 518 personeli kapsıyor. Başkan Çelik, “Elimizdeki imkanlar dahilinde en azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza atarak, personellerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik. Personellerimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi şirketine bağlı olarak çalışan 518 personeli kapsayan ve iki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesinin imzaları başkanlık makamında atıldı. İmza töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ve Şehzadeler Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Diyemli hazır bulundu.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “518 şirket personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tamamladık. Bir anlaşmaya vardık. Elimizdeki imkanlar dahinde en azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza atarak, personellerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik. Enflasyon artış oranındaki zamma ilave olarak personellerimiz yaptıkları işe bağlı olarak ilave zamlar alacaklar. Personellerimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ise şunları söyledi: “Şehzadeler Belediyesi şirketi olan Şehzadeler Mühendislik AŞ. ile bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmemiz, mutlu son ile imzalanmış oldu. Şehzadeler Belediyesi Şirketinde yapmış olduğumuz ilk Toplu İş Sözleşmesidir. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu olduğunu gösterdiği için kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz Şehzadeler Belediyemize, değerli üyelerimize ve Manisa’ya hayırlı olsun.”