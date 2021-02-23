Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediyenin kadrolu işçilerini ilgilendiren ve iki aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde mutabakata varıldı. 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre 1. yıl için yüzde 13, 2. yıl için enflasyon oranında artış ve yan sosyal haklarda artış sağlanarak imzalandı.

Şehzadeler Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında aralık ayından bu yana sürdürülen ve belediyenin kadrolu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in makamında yapılan imza töreni ile son buldu. 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre 1. yıl için yüzde 13, 2. yıl için enflasyon oranında artış ve yan sosyal haklarda artış sağlanarak imzalandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak, yöneticileri ve çalışanları ile büyük bir aileyiz. Hizmetlerimizin hemşehrilerimize ulaşmasında bu büyük ailemizin her bir ferdinin emeği, alın teri vardır. Bir süredir Hizmet İş Sendikası ile ailemizin kadrolu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin görüşmelerini yapıyorduk ve süreçte sona geldik. Sendikamıza, belediyemize ve işçilerimize imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hak-İş Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, ise “Kadrolu işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmenin işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun” diyerek, Başkan Çelik’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar toplu sözleşmeye birlikte imza attı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Belediye Başkan Yardımcısı Yener Bilir, İnsan Kaynakları Müdürü Semia Arman ve sendika temsilcisi Mustafa Altıparmak katıldı.