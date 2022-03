Şehzadeler Belediyesi üniversite gençliğiyle güç birliği yaptı

Şehzadeler Gençlik Kulübü üyesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri ile buluşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üniversite gençlerini belediyenin yönetiminde söz sahibi edecek yeni bir projenin başlangıcını yaptı.

Şehzadelerde yaşayan vatandaşların kentin yönetiminde söz sahibi olması için kurulduğu günden beri sayısız projeyi hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Gençlik Kulübü üyeleriyle birlikte yeni bir projeyi daha başlattı. Şehzadeler Gençlik Kulübü üyesi Manisa CBÜ öğrencileri ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üniversite gençlerini belediyenin yönetiminde söz sahibi olmaya, birlikte projeler üreterek hayata geçirmeye davet etti. Başkan Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Haşim Yener ile birlikte Şehzadeler Gençlik Kulübü üyesi Manisa CBÜ öğrencilerini Şehzadelerpark’ta düzenlenen kahvaltıda misafir etti.

Üniversite öğrencilerine hitap eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak kuruldukları günden beri yönetilenleri belediye yönetiminde söz sahibi eden sayısız projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Şehzadeler Belediyesi olarak bir gençlik kulübü kurduk. Bu gençlik kulübüne üye olmanın yolu üniversite öğrencisi olmaktan geçiyor. Şehrimizde okuyan üniversite öğrencilerinin gelip üye olabilecekleri ve Şehzadelerin yönetimiyle ilgili her türlü katkıda bulunabilecekleri bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bugün bu kulübümüzün üyesi öğrenci kardeşlerimiz ile bir aradayız. İstişareler yapacağız ve inşallah akabinde de sizlerle birlikte birçok projeyi hayata geçireceğiz. Büyük Türkiye’nin yarınlarında her biriniz söz sahibi olacaksınız. Dolayısıyla bugün ülkemiz ve yaşadığımız şehirle ilgili sayısız önerileriniz vardır. Eleştirileriniz var, şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz konular var. Biz de diyoruz ki; dışarıdan eleştirmek kolaydır. Önemli olan çözmek ve yapmaktır. Gelin birlikte olalım, istişare edelim ve projeleri birlikte hayata geçirelim. Sanattan spora, sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda biz sizlerle birlikte yürümek, sizlerin fikir ve enerjisinden istifade ederek daha güzel projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ve bunun için diyoruz ki; tasarla, harekete geç, değer kat, birlikte başaralım” dedi.

Başkan Çelik, hitabının ardından sözü üniversite gençlerine bıraktı. Üniversitelilerle hem tanışan hem de onların yaşadıkları kente dair fikirlerini alan Başkan Çelik, ileriki zamanlarda hayata geçirilecek projelerde daha sık bir araya geleceklerine değinerek, Şehzadeler Belediyesi’nin kapılarının her zaman, tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu söyledi.

Etkinliğe ayrıca ManisaCBÜ İşletme Fakültesi Sekreteri Recep Özgüvenç Kredi ve Yurtlar Muradiye Yurt Müdürü Mehtap Şirin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş’ta hazır bulundu.