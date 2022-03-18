Şehzadeler Belediyesi şehitleri andı

Şehzadeler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı’nda Mehter Konseri düzenleyerek, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Mehter Konseri düzenleyerek, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı. Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle meydana kurulan lokma kazanından yaklaşık bin kişiye lokma ikramında bulunulurken; Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da vatandaşlara konser verdi. Yoğun ilginin yaşandığı dağıtımda, ikramları alan vatandaşlar anlamlı etkinlik için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, “Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel yurdumuzu bizlere emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.