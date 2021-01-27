Şehzadeler Belediyesi personeline ilkyardım dersi

Şehzadeler Belediyesi ve Kızılay Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen ilk yardım kursuyla Şehzadeler Belediyesi personeli 28 kişi temel ilk yardım eğitimi aldı.

Şehzadeler Belediyesi ve Kızılay Manisa Şubesi işbirliği ile belediye personellerine yönelik temel ilk yardım eğitimi verildi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde iki grup halinde düzenlenen eğitimlere 28 belediye personeli katıldı. Kızılay eğitmenleri Özlem Baran Tezel ve Ayşe Arpacı’nın verdiği eğitimlerde kursiyerlere tıkanıklıklar, zehirlenmeler, kanama, şok, havale, araçtan kazazede çıkarma gibi acil durumlarda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak öğretildi. Eğitmenlerden önce konuları teorik olarak öğrenen kursiyerler daha sonra özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde kendileri ilk yardım yapmayı uygulama yaparak öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayanlara 192 ülkede geçerli temel ilk yardım sertifikası verildi. Eğitmen Özlem Baran Tezel ilk yardımın hayat kurtardığına dikkat çekerek “Her evde en az bir kişinin ilk yardım eğitimi almış olması son derece önemlidir” dedi.