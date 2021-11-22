Şehzadeler Belediyesi personeli afet farkındalık eğitimi aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle Şehzadeler Belediyesi personeline tarihi Bedesten’de afet farkındalık eğitimi verildi.

Şehzadeler Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Manisa İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında, AFAD Manisa görevlileri Mirşid Gündoğdu ve Erdal Meriç tarafından Şehzadeler Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi. Tarihi Bedesten’de verilen eğitimlerde deprem başta olmak üzere yangın, heyelan, sel gibi doğal afetlere hazırlık ve mücadele konuları ele alındı. Manisa’nın 1. derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Gündoğdu hayat kurtaran önemli bilgiler verdi. Konuyla ilgili konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye’de Afet ve Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte belediye personelimize eğitim verildi. Gerçekleşen eğitimde belediye personelimize hayat kurtaran bilgiler verilerek, afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğini aktarıldı. Yaşadığımız şehrin deprem bölgesi olduğunu hiçbir vatandaşımız unutmamalı. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bu bilgilere sahip olmalıdır” dedi. Eğitimlerin iki gün süreceği öğrenildi.