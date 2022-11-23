Şehzadeler Belediyesi Öğretmenler Günü’nü konserle kutladı

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Musiki Derneği işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Şehzadeler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği özel konserde adeta kulakların pasını sildirdi. Manisa Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenen konserde şef Tahir Kahraman yönetimindeki koro, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Manisa Musiki Derneği Kurucu Dernek Başkanı Mehmet Yumrukaya ve vatandaşların katılımıyla Kültür Sitesi Lale Salonu’nda düzenlenen konserde Türk sanat musikisinin müstesna besteleri saz heyeti eşliğinde solo ve koro halinde söylendi. Gecenin sonunda koro ayakta alkışlanırken Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, performansları nedeniyle sanatçıları tebrik etti, Dernek Başkanı Mehmet Yumrukaya ve şef Tahir Kahraman’a çiçek takdim ederek, teşekkür etti.