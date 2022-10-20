Şehzadeler Belediyesi muhtarlık hizmet binalarını yeniliyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karayenice Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası’nın boya ve onarımlarını yapmaya başladı.

Yerel yönetimlerin mahallelerdeki gören gözü, işiten kulağı olan muhtarların vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için onlara her türlü desteği veren Şehzadeler Belediyesi, ihtiyaç olan mahallere yeni muhtarlık binası yaptığı gibi bakım ve onarım isteyen mahallelerdeki muhtarlık binalarında da gerekli çalışmaları yapıyor.

Ekipler son olarak Karayenice Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası’nın boya ve onarımlarını yapıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Muhtarlarımızın daha iyi şartlarda vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi için bugüne kadar 15 adet yeni muhtarlık hizmet binası yaptık ve 41 adet muhtarlık binasının da bakım onarım ve çevre düzenleme işlerini tamamladık. 67 adet muhtarlık binasının aydınlatma ve bayrak direği montaj işleri yapıldı. Ekiplerimiz ihtiyaç oldukça muhtarlıklarımızda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor. Son olarak Karayenice Mahallemizde de muhtarlığımızın boya ve onarım işlerini yapıyorlar. Çalışmalar tamamlandığında mahallemize daha güzel bir muhtarlık hizmet binası kazandırmış olacağız" dedi.