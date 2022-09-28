Şehzadeler Belediyesi kadına şiddete karşı bilgilendiriyor

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçevesinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilmesi planlanırken; Şehzadeler Belediyesi personeli de ilçedeki esnafa afiş ve broşürler dağıtarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, 2022 yılında erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor. Çalışmanın Manisa ayağı ise geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Projede "KadınaElKalkamaz" sloganı çerçevesinde hazırlanan video, broşür ve afişler kullanılacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla Valilikler koordinasyonunda her il için ayrı ayrı hedeflenen eğitim verilecek. Oluşturulacak ekipler tarafından, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonu, hipodrom gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler gibi oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda, cuma günleri cami giriş ve çıkışlarında bulunan erkeklere bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtılacak. Bunun yanında fiziksel ve teknik imkanlar doğrultusunda video gösterimleri gerçekleştirilecek.

Çalışma çerçevesinde Şehzadeler Belediyesi ekipleri de ilçede çalışmalarına başladı. Belediye personeli ilçedeki esnafları ziyaret ederek, hem bilgilendirme yaptı hem de broşürler dağıtarak, vatandaşların görebileceği noktalara afişler astı.