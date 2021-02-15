Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi kapılarını yeniden açtı

Korona virüs salgını nedeniyle kurslarına bir süre ara veren Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, kapılarını yeniden spor yapmak isteyen kadınlara açtı.

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği kurslarına yeniden başladı. Salgın tedbirlerinin alındığı merkezde Manisalı kadınlar, 8’er kişilik gruplar halinde sağlıklı bir yaşam için spor yapabiliyor. Ellerini dezenfekte ederek ve ateş ölçümlerini yaptırarak merkeze giren kadınlar daha sonra eğitmenleri Mürüvvet Kaya eşliğinde step, fitness, aerobik ve pilates yaparak form tutuyor.

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’ne açıldığı günden beri gelen kursiyerlerden Ayşe Eceoğlu “Açıldığından beri geliyorum. Çok memnunum. Sağlığıma kavuştum. Spor yapmak çok güzel. Böyle bir imkan sağladığı için Başkanımıza çok çok teşekkür diyorum. Herkesin gelmesini diliyorum. Çok memnun kalacaklarını düşünüyorum” dedi.

Herkesi kurslarına beklediklerini kaydeden Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi Eğitmeni Mürüvvet Kaya, “Salonumuzda aradığınız her türlü imkanı sunuyoruz. Pandemi nedeniyle tüm tedbirlere uyuyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralları eşliğinde eğitimlerimizi yapıyoruz. Herkesin gelmesini istiyoruz.” diye konuştu. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 2. Anafartalar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’ne başvurabilir” diye konuştu.