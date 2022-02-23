Şehzadeler Belediyesi geleceğin Tarzanlarını misafir etti

‘Doğadaki Ayak İzi’ adlı e-twining projesi kapsamında Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret eden TOKİ İlköğretim Okulu e-twining girişimi öğrencilerine, Çevre Bilinci Eğitimi verildi.

TOKİ İlköğretim Okulu e-twining girişimi öğrencileri, ‘Doğadaki Ayak İzi’ adlı e-twining projesi kapsamında Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan ile bir araya geldi. Manisa Tarzanının izinde geleceğin çevrecisi olacak olan öğrencilere, ziyaretleri sırasında Çevre Bilinci Eğitimi verildi. Çevreci öğrencileri Belediye Encümen Salonu’nda misafir eden Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, bir süre onlarla sohbet ederek, projeleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan, öğrencilere küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi konularda bilgi vererek, bunlara karşı neler yapılabileceğini anlattı. Ziyaretin sonunda çevreci öğrenciler ile ziyaretin anısına fotoğraf çektiren Başkan Yardımcısı Demir, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.