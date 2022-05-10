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Şehzadeler Belediyesi engellilere gönüllerince bir gün yaşattı

Şehzadeler Belediyesi’nin Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte engelliler gönüllerince bir gün geçirdi.

MANİSA 10.05.2022, 15:53
Şehzadeler Belediyesi engellilere gönüllerince bir gün yaşattı

Şehzadeler Belediyesi’nin Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte engelliler gönüllerince bir gün geçirdi.

Tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen programda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in eşi Zehra Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr Emre Erkuş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, engelli derneklerinin başkanları, Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli bireyler ve aileleri hazır bulundu.

“Yanımızda olup elimizi tutmanız o kadar değerli ki”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede engelli ailelerinin mücadelesinin iğneyle kuyu kazmak, yol açmak gibi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Bugün burada olmanız bizim için çok önemli. Aynı zamanda 18 yaşında otistik bir çocuk annesiyim. Çocuğumu krizleri nedeniyle bugün getiremedim. O evde şuan. Bugün onun çaresizliğini buraya getirdim. O yüzden bizlerin çocukları için yapacağınız çalışmalar anneler için de çok değerli. Hepimiz bu yükle ruhsal ve fiziksel yıpranmalar yaşıyoruz. O nedenle yanımızda olup elimizi tutmanız o kadar değerli ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

“Engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yaptık, yapacağız”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler Belediyesi olarak kuruldukları günden beri engellilere yönelik bir pozitif ayrımcılık yaptıklarına değinerek şöyle konuştu: “Sevgi ile bütün engelleri aşabileceğimize inanıyor ve aşılamayacak engel yoktur diyerek engellilerimiz için de hayatı rahat yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çaba ve gayret sarf ediyoruz. İlk başta ilçemizdeki engellilerin envanterini çıkardık. Bunları ilgili kurumlar ve işletmeler ile paylaştık. Tüm engelli sivil toplum kuruluşlarımızla periyodik zamanlarda bir raya gelerek neler yapabiliriz diye çaba ve gayret sarf ettik. Manisa tarihinde ilk defa Şehzadeler Belediyesi olarak engelli çocuklarımız da engelsiz çocuklarımızla birlikte rahatça oynayabilsinler diye 17 tane engelsiz çocuk oyun parkı yaptık. Bedensel engellilerimizin ulaşımını sağlamak için sıfır bir araç alarak, Engelsiz Nakil Aracı olarak engellilerimize tahsis ettik. Karaağaçlı Mahallemizde Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Burada özellikle zihinsel engelli kardeşlerimiz 21 yaş üstü olup okullara devam edemeyen kardeşlerimiz kurslardan istifade ediyorlar. Bununla da yetinmedik. Tilkisüleymaniye Mahallemizde çok büyük bir arsamıza, proje çalışmalarını yürütüyoruz, içerisinde iş okulunun olduğu engelli yavrularımızın çalışabileceği, bahçesinde hoşça vakit geçirebileceği, rahatça spor yapabileceği bir kompleksin de çalışmalarını sürdürüyoruz. Daha ne kadar çok hizmet etsek azdır diyorum. Mahperi Başkan konuşurken herkes gibi ben de duygulandım. Bir gün değil bir ömür boyu engelli çocuğuna sahip çıkan, ona merhametle bakan, onun daha iyi olabilmesi için kendisini parçalayan aileleri anlıyoruz. Her daim onların yanında olabilmek için bugüne kadar çaba ve gayret saf ettiğimiz gibi bundan sonra da aynı gayreti göstereceğiz. Bugün 5 asırlık tarihi Kurşunlu Han’da bir workshop çalışması yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz burada el sanatları hocalarımızın yönlendirmesiyle ahşap boyama ve el sanatları yaparak hoşça vakit geçiriyorlar ki bu sadece bugüne özel değil. Burada 30’un üzerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın kursları var. Kursiyerlerimiz içerisinde engelli kardeşlerimiz de var. Onların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kursların çok ciddi katkısı olduğunu görüyor ve biliyoruz. İnşallah engellilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan engelliler hazırladıkları dans gösterilerini katılımcılara sergiledi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in eşi Zehra Karadeniz ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Mahperi Serpil Dede’nin ‘Ayasofya ilmek ilmek’ adlı işleme çalışmasını yakından inceleyerek onlar da çalışmaya birer ilmek attı. Katılımcılar daha sonra el sanatları yapan engellilerin çalışmalarını yakından inceleyerek engellilerle sohbet etti.

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