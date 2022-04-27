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Şehzadeler Belediyesi çalışanını enflasyona ezdirmeyecek

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bundan önceki toplu sözleşmede olduğu gibi haziran ayından sonra imzalanacak olan toplu sözleşmede de işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

MANİSA 27.04.2022, 13:46
Şehzadeler Belediyesi çalışanını enflasyona ezdirmeyecek

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bundan önceki toplu sözleşmede olduğu gibi haziran ayından sonra imzalanacak olan toplu sözleşmede de işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine Kurşunlu Han’da iftar programı düzenlendi. İftara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, sendikanın ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, idare amirleri, davetliler ve belediye işçileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, “Çalışan mesai arkadaşlarımız bizim için önemli. Onların haklarını hukuklarını adalet terazisinde koruyalım telkininde bulunalım, gayret gösteren kıymetli bir başkanımız var. Şehirleri imar etmek her kinini işi, gönülleri ihya etmek er kişinin işi. Bu yüzden şehirlerimizi imar ederken, gönüllerimizi de ihya eden Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyorum.” dedi.

“En güzel toplu sözleşme olacak”

Yeni toplu sözleşme için Başkan Çelik’e güvendiklerini kaydeden Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Ülkemiz bir ekonomik kriz içerisinde. Dünyadaki kriz ülkemizi de etkiledi. Emekçi arkadaşlarımızın iş yerlerinde yaşadığı sıkıntılar var, zorluklar var. Evinize ekmek götürmekte zorlanıyorsunuz. Belediye başkanımız da ifade etti ‘hiçbir arkadaşımızı enflasyon karşısında ezdirmedik’ dedi. Haziran ayından sonra 7’nci aydan önce yeni bir toplu sözleşmemiz imzalanacak. İnanıyorum ki toplu sözleşmemiz bu bölgenin en iyi toplu sözleşmesi olacak. Ben bu anlamda başkanımıza güveniyorum. Bizler birliğimizi, beraberliğimiz, dayanışmamızı asla bozmadan şube başkanımızla beraber yolumuza birlik beraberlik içinde devam edelim.” dedi.

“Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz”

Konuşmasına Kadir Gecesini tebrik ederek başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi: “Biz aynı kaderin mensuplarıyız. Birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Tek başına bir şey ifade etmeyiz ama biz 750 kişilik bir ekiple sayısız hizmete imza attık. Halkımızı daha mutlu edebilmek için onların hayır duasını almak için çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki imkanlar dahilinde çalışanlarımız hep koruduk, kolladık. En yüksek maaşı biz ödüyoruz. Bundan bir buçuk yıl önce sözleşme imzalanırken bana dediler ki ‘Yüzde 5 verin başkanım, enflasyon şartı koymayın o zaman çok yüksek maaş ödemek zorunda kalırsınız’ dediler. Ben de dedim ki enflasyon yüzde 50 ise ben bu farkı veririm çalışanlarımı enflasyona ezdiremem dedim ve bu sözleşmeye bu maddeyi ben koydum. Biz kardeşiz. Biz aynı davanın mensuplarıyız. Keşke burada en düşük maaşlar 10 bin 15 bin TL olsa ama belediyenin bütün bütçesini buralara aktarsak yine yetişemeyiz. Gelirlerimiz, giderlerimiz var ve bu şartlar içinde en iyisini yapmaya çalıştık. Haziran’dan sonraki sözleşmede de yine sosyal hakları koyacağız, enflasyon farkını koyacağız. İmkanlarımızı da zorlayacağız. Rabbime ham ediyorum. 8 yıl boyunca çalışanlarımızın hiçbir maaşını geciktirmedik. Türkiye’nin birçok belediyesinde çalışan işçiler aylarca maaşlarını alamıyorlar. Allah’a şükür bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Allah birlik ve beraberliğimiz daim etsin. Türkiye’de sendikaya aidat borcu olmayan sayılı belediyelerden birisi de Şehzadeler Belediyesidir.”

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