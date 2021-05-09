Şehzadeler Belediyesi anneleri unutmadı

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi nedeni ile tüm Türkiye’de uygulanan kapanma sürecinin gölgesinde geçen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Özellikle pandemi sürecinde, Şehzadeler ilçesini karış karış gezerek vatandaşlara moral veren Şehzadeler Belediyesi ekipleri bu kez de anneler için sokaklardaydı.

Tüm Türkiye’de uygulanan tam kapanma sürecinde Şehzadeler Belediyesi ekipleri Anneler Gününde tüm annelere moral oldu. Daha önce de 19 Mayıs ve 23 Nisan’da yaptığı sokak gösteri ile evlerinde olan vatandaşlara keyifli anlar yaşatarak moral veren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, 9 Mayıs Dünya Anneler Günü’nde de anneleri yalnız bırakmadı. Rengarenk çiçeklerle süslenmiş araçlar ve çizgi film karakter kostümlü palyaçolarla Şehzadeler’i sokak sokak dolaşarak tüm annelerin, Anneler Gününü kutladı.

Gittiği her mahalle ve sokakta büyük bir ilgiyle karşılanan ekipler, balkonlarına çıkan tüm anne ve anne adaylarına müzikler eşliğinde keyifli dakikalar yaşattılar. Şehzadeler Belediyesi ekipleri yaptıkları küçük yarışmalar ile annelere binlerce karanfil ve belediyenin hazırlatmış olduğu küçük hediyeleri takdim ettiler. Balkonlarından çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesinin hazırlamış olduğu bu sürpriz için Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.