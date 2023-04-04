Şehzadeler Belediyesi Adıyaman Belediyesi’yle kardeş oldu

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan Şehzadeler Belediye Meclisi Nisan Toplantısında, Şehzadeler Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi’nin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

Şehzadeler Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediyesi’nin 2022 yılına ait gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerine dair Denetim Komisyonu’nun raporu ile belediyenin 2022 yılına ait faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi. Şehzadeler’in birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle deprem ve afetler için ön hazırlık çalışması dahilinde Deprem ve Afet Komisyonu kuruldu. Encümen ve komisyonlara yeni üye seçimlerinin de yapıldığı mecliste Adıyaman Belediyesi ile Şehzadelerin kardeş şehir olması da görüşülerek kabul edildi.

Belediye Meclis Toplantısının ardından meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri birlikte iftar yaptı.