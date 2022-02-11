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Şehzadeler Belediyesi 20 bin zeytin fidanı dağıttı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki üreticiler için sayısız proje ve hizmeti hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de üreticilere 20 bin zeytin fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

MANİSA 11.02.2022, 16:39
Şehzadeler Belediyesi 20 bin zeytin fidanı dağıttı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki üreticiler için sayısız proje ve hizmeti hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de üreticilere 20 bin zeytin fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

Şehzadeler Belediyesi Karayenice Mahallesi’nde düzenlenen törenle üreticilere 20 bin zeytin fidanını ücretsiz olarak dağıttı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve daire müdürlerinin de katıldığı törende 14 mahalledeki üreticilere fidanları verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Hakkı Başaral Şehzadeler Belediyesi’ne mahallelerine yaptıkları hizmet ve üreticilere verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

“Nereden nereye”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, ilçedeki üreticiler için yaptıkları çalışmalardan söz ederek şunları söyledi: “Şehzadeler Belediyesi olarak 90 kilometre ova yolu bakımını hayata geçirdik. Bu Manisa tarihinde bir rekordur. Daha önce traktörlerle tarlalarına bahçelerine girmekte zorlanan çiftçilerimizin bugün arabalarıyla gittiklerine şahitlik ediyoruz. Manisa’da çiftçilerimiz olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye iki tane erken uyarı sistemini kurarak çiftçilerimize ciddi bir hizmette bulunmuş olduk. Çiftçilerimiz daha verimli tarım yapabilsin diye sayısız kurs düzenleyerek sertifikalarını teslim ettik. Ege Bölgesi’nin en büyük en güzel ve en modern Kiraz Pazarını 132 dönümlük bir alanda yaptık. Arıcılığı desteklemek için arı kovanları dağıttık. Yerli tohumu desteklemek için Tohum Takas Günlerini organize ettik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Tarım fuarlarına çiftçilerimiz gidebilsin yeni teknolojileri bilsin diye ücretsiz ulaşım desteği verdik. 2021 yılı içerisinde 103 km ova yollarında soğuk asfalt çalışması yaptık. Hani Cumhurbaşkanımız, milletin adamı diyor ya ‘Nereden nereye‘ diye, traktörle gidilemeyen yollardan asfaltla gidilen yollara geldik hamdolsun.”

18 ton kuru üzüm dağıtılacak

Üreticiler için projelerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Önümüzdeki günlerde 18 ton kuru üzüm dağıtıyoruz. 33 bin kişiye bu üzümler dağıtılacak. Bunlardan 31 bini Şehzadeler’deki tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz. Pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarımızın tamamına yarımşar kiloluk kuru üzüm hediye ediyoruz. Bunu yaparken iki şeyi hedefliyoruz. Birincisi hemşehrilerimiz, gençlerimiz sağlıklı beslensin, üzümün sayısız faydasından istifade edebilsin. İkincisi üzümün iç piyasada tüketilmesi yaygınlaşsın. Önümüzdeki günlerde dağıtıma başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Meyve fidanı için anında talimat

Zeytin fidanını dağıtmak için bir araya geldiklerine dikkat çeken Başkan Çelik, “20 bin zeytin fidanı yaklaşık bin dönümlük bir alanın daha zeytinle süslenmesi, bin dönümlük bir alanda daha zeytin yetiştirilmesi demek. Şehzadeler Belediyesi olarak duyurularımızı yaptık ve müracaat eden hiçbir üreticimizi geri çevirmedik. Müracaat sayısı 20 bine denk geliyordu, 20 bin fidanı temin ederek bugün burada 14 mahallemizdeki üreticilerimize bu fidanları dağıtıyoruz. Diğer mahallelerimizdeki üreticilerimize de arkadaşlarımız pazartesi gününden itibaren ulaştıracaklar.” dedi.

Mahalle muhtarının meyve fidanı talepleri olduğunu ilettiğini kaydeden Başkan Çelik, “Buradan talimatı veriyorum. Bu talepleri de alalım ve çalışmamızı, hazırlıklarımızı yapalım. Önümüzdeki yıl da talep edilen bu fidanları size dağıtalım. Yeter ki fidanlar toprakla buluşsun, siz onlara bakın büyütün. Daha çok ürün elde edelim, daha çok satalım, ihraç edelim. Şehzadeler’i, Manisa’yı Türkiye’yi zenginleştirelim. Türkiye’nin kutlu yolculuğunda, kutlu yürüyüşünde biz de katkıda bulunmuş olalım.” diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise hayırlı bir vesile için bir araya geldiklerine değinerek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e, Şehzadeler tarımına verdiği katkılar için teşekkür etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, “Şehzadeler çiftçisi kendisine yapılan yatırımın geri dönüşünü fazlasıyla yapıyor. Manisa zeytinlik alanında ve zeytin üretiminde Türkiye’de birinci sıraya yerleşmiştir. Tarım ürünlerinde birçok alanda ya birinci ya ikinci ya da ilk on içinde. Bu şunu gösteriyor; biz ne kadar destek verirsek verelim daha fazlasını çiftçimiz bizim için üretiyor. Bu Manisa çiftçisinin çalışkanlığını göstergesidir. Yeni gelen taleplere hemen cevap verilmesi de bizim için sevindiricidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zeytin fidanları protokol üyeleri tarafından üreticilere dağıtıldı.

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