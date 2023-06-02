Şehzadeler Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

Şehzadeler Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı dün Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken, Başkan Çelik belediyenin hizmet ve yatırımlarındaki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı dün yapıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantı şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup, akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Başkan Çelik, belediyenin hizmet ve yatırımlarındaki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerine tebrik

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek sözlerine başlayan Başkan Çelik, "14 Mayıs’ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı 1. tur, 28 Mayıs’ta da cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini gerçekleştirdik. Halkımızın geniş katılımıyla, demokratik bir ortamda, adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimler neticesinde seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyor, ülkemiz adına başarılı, hayırlı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyoruz. Halkımızın güven oyunu alarak, bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik ediyoruz. Seçimler neticesinde kazanan demokrasimiz, kazanan 85 milyon olmuştur. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“21 yaş üstü zihinsel engelliler iş sahibi olacak”

Daha sonra belediyenin hizmet ve projelerindeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Çelik şöyle devam etti: "Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz, 50 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Korumalı İşyeri Projemizin temelini attık. Rabbim kazasız belasız tamamlayıp hizmete açmayı nasip etsin."

Başkan Çelik ayrıca hem belediyenin hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

TOKİ ve kentsel dönüşüm

Sancaklıbozköy’de hayata geçirilen TOKİ konutları ve kentsel dönüşüm projelerindeki son durumu da paylaşan Başkan Çelik, "Sancaklıbozköy Mahallemizde TOKİ tarafından yapılan 400 sosyal konutun da hak sahiplerine anahtar teslimleri başladı. 24 Mayıs’ta başlayan teslim süreci 16 Haziran’da son bulacak. Şehzadeler’imize hayırlı olsun. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerimizi kapsayan ve 365 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz, Manisa tarihinin en büyük Kentsel Dönüşüm Projesinin 605 konut ve 54 dükkanlık 1. etabında inşaat başladı. Yüklenici firma şantiyesini kurup, yapılacak ilk blokların kazı çalışmalarına başladı" dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Temmuz ayı meclis toplantısının ise 3 Temmuz 2023 tarihinde saat: 17.00’da yapılacağı ifade edildi.