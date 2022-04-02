Şehitlerine bir kez daha vefalarını gösterdiler

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına adı verilen şehitlerini bu yıl da unutmadı. Okul öğrencileri on bir ayın sultanı Ramazan ayında, okullarından mezun olan ve hain terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Onbaşı Evren Kara adına 21 ailenin yüzünü güldürdü.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Belgin’in organizesinde öğrenciler, harçlıklarından topladıkları paralarla, içerisinde gıda maddelerinin yer aldığı 21 adet Ramazan paketi hazırladı. Şehit Evren Kara adına hazırlanan koliler, okulda eğitim gören öğrencilerden maddi durumu iyi olmayan velilerine teslim edildi.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin duyarlığının kendisini çok etkilediğini söyleyen Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Özkan, “Öğrencilerimiz az çok demeden harçlıklarından topladıkları bu paraların özellikle Ramazan ayında şehit ağabeyleri adına dağıtılmasından çok mutlu oldu. Ramazan kolisini bizzat kendileri ailelere teslim etti. Fotoğraf çektirdiler. Öğrencilerin, ‘Hocam, ailelerle çekildiğimiz fotoğrafları kimseyle paylaşmasak’ demeleri bile ne kadar isabetli bir görev ifa ettiğimizi gösteriyor.” diye konuştu.

Alaşehir’de 1981 yılında eğitim-öğretime başlayan ve Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan isminin 2018 yılında Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini hatırlatan Okul Müdür Yardımcısı Aysan Güney, okul yönetimi olarak okula adı verilen şehitlerini unutturmamaya çalıştıklarını ifade etti. Terhisine bir ay kala 9 Ekim 2016 tarihinde, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Evren Kara’nın okullarından mezun olduğunu anlatan Aysan Güney, şöyle konuştu: “Ne biz okul yönetimi nede öğrencilerimiz şehidimizi unutmadık ve unutturmayacağız. Mübarek Ramazan ayında ŞEHİDİMİZE yapılabilecek en güzelini, maddi ihtiyacı olan velilerimizi sevindirerek yaptığımızı düşünüyorum. Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Belgin’i ve de öğrencilerimizi bu duyarlılığından dolayı kutluyorum.”