Şehit Yaşar Cinbaş Hatıra Ormanı Kırkağaç’ta törenle açıldı

Geçtiğimiz yaz Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın anısına Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş, adına oluşturulan hatıra ormanıyla yaşatıldı.

Yapılan törende bir konuşma yapan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse "Bu vatan uğruna milletimizin birliği ve beraberliği uğruna aziz canlarını feda etmekten kaçınmayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu hafta aynı zamanda orman haftası şehitlerimizle orman haftasını bütünleştirdik. Şehitlerimizin kanları ile aldıkları bu toprakları erezyon ve afetlerle vermeye niyetimiz yok" dedi.

Kırkağaç’ta görev yaparken şehit olan Yaşar Cinbaş’ın anısına 550 meyve ve çam ağacından oluşturulan hatıra ormanı, vatandaşlar, öğrenciler ve protokolün katılımıyla açıldıktan sonra dikilen fidanlar sulandı.

Gelenbe Mahallesinde 21-26 Mart Ormanı Haftası nedeniyle yapılan törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Albay Nejdet Özcan, Kaymakam Adayı Bahri Gökalp, İlçe Emniyet Müdürü Caner Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Kırkağaç Koordinatörü Fahri Dinçer, Orman şehidi Yaşar Cinbaş’ın eşi Havva, çocukları Mahmut ve Tuba Cinbaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.