Şehit polisler Onan ve Akoral, rahmetle anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım 1988 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör ile mücadele operasyonunda vurularak şehit olan Polis Memuru Hikmet Onan ve 13 Kasım 2007 tarihinde trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Hasan Akoral’ı anmak için mevlit okutarak, pilav hayrı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitleri anmak adına başlattığı sosyal sorumluluk projesinde Kısık Camii Bahçesi’nde hayır etkinliği düzenledi. 34 yıl önce şehit olan Polis Memuru Hikmet Onan ve 15 yıl önce şehadete erişen Polis Memuru Hasan Akoral’ı anma adına düzenlenen programa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tahsin Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MHP il ve ilçe yönetimleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, şube müdürleri ve ilgililer katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şehit Polis Memuru Hikmet Onan’ın annesi Şengül Onan ve Şehit Polis Memuru Hasan Akoral’ın babası Osman Akoral, annesi Nurten Akoral, eşi Figen Akoral ve kardeşi Niyazi Akoral ile yakından ilgilenerek, kahramanların gönüllerde ölümsüz olduğunu dile getirdi. Anma programında şehit polisler için mevlit okundu ve ardından mobil ikram aracı ile pilav hayrında bulunuldu.

Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif, Türk Bayrağı ve eşarbın yer aldığı taziye kutusu şehit ailelerine takdim edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, şehitleri anmak adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program için Başkan Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi.