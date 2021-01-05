Şehit kahraman polis Fethi Sekin Manisa’da dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi; 4 yıl önce İzmir’de Bayraklı Adliyesine yönelik terör saldırısını engelleyerek binlerce kişinin hayatını kurtaran ve bölücü hainlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis Fethi Sekin’i unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir ilçesinde hayata geçirdiği gençlik merkezinde adı yaşatılan Şehit Fethi Sekin, adının yaşatıldığı merkezin önünde dualarla anıldı.

İzmir’de 5 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı Adliyesi önünde gerçekleşen hain terör saldırısında kahramanlığıyla ölümün üzerine korkusuzca koşan şehit polis memuru Fethi Sekin, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir ilçesinde hayata geçirdiği ve kahraman polisin adının yaşatıldığı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi önünde mevlid-i şerif ve dualarla anıldı. Korona virüs tedbirlerine riayet edilerek gerçekleşen anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerif okutulan etkinlikte, şehit kahraman Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar okundu.

Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunuldu

Anma etkinliğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkez sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalılara en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.