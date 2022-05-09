Şehit annesi Cemile Çimen’e Anneler Günü ziyareti

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in Terziler mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen’i ziyaret etti.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in Terziler mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen’i ziyaret etti. Anneler günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kaymakam Yıldırım, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Devlet olarak her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Yusuf Ziya Cibaroğlu ve mahalle muhtarı İsmail Ekim’de katıldı.