Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna Polisevinde düzenlenen iftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve protokol mensupları da katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında semazen gösterisi de gerçekleştirildi.

Vatan toprağını, milletin birlik ve beraberliğini canı pahasına koruyan kahraman şehitlerin aileleri, gaziler ve aileleri ile ramazan ayında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine her zaman minnettarız.” dedi.

Program sonunda Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, yakından ilgilendikleri konuklarını tek tek uğurladı.