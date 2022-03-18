Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehit Burak Coşkun Kütüphanesi açılışını gerçekleştirdikten sonra şehit polis memuru Hikmet Onan’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Karadeniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun anısına yaptırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi ardından da Şehit Polis Memuru Hikmet Onan’ın ailesini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde, 2021 yılında Irak’ın kuzeyinde icra edilmekte olan Pençe-Kartal Harekâtında (Gara Operasyonu) BTÖ mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun anısına Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışı Vali Yaşar Karadeniz, Şehidin Babası Gülbay Coşkun, Annesi Gülten Coşkun, Eşi Müge Coşkun ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında konuşan Vali Karadeniz, vatan için canlarını feda eden kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak ve onların emanetlerine sahip çıkmanın milli bir görev, bir vefa borcu olduğunu belirterek kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Karadeniz, şehidin ailesi ve protokol mensupları daha sonra kütüphaneyi gezdi, Şehit Burak Coşkun anısına hazırlanan sunumu izledi.

Şehit polis memuru Hikmet Onan’ın ailesine ziyaret

Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Burak Çoşkun Kütüphanesinin açılışı sonrasında Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, 1988 yılında Mardin İlinde terör örgülerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Polis Memuru Hikmet Onan’ın Annesi Şengül Onan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç eşlik etti.

Şehit Polis Memuru Hikmet Onan’ın Annesi Şengül Onan ile sohbet eden Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.