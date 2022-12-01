Şehadetinin 19’uncu yılında memleketi Turgutlu’da anıldı

Mardin, Nusaybin/Midyat Karayolunda 1 Aralık 2003 tarihinde aracın mayına çarpması sonucu şehit düşen Hakan Uykan şehadetinin 19’uncu yıldönümünde memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anıldı.

Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Uykan’ın şehadetinin 19’uncu yıldönümü sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya’nın yanı sıra, Şehidin Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesinde Belediye Başkanı olan amcasının oğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan ile Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, Şehit J. Onb. Hakan Uykan’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Programda şehidin ailesi ile bir araya gelen Kaymakam Kapankaya, kendileriyle sohbet ederek, aileye kapılarının daima açık olduğunu, devletin vermiş olduğu imkânlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.