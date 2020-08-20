ŞEGEM’le hayallerine kavuştular
ŞEHZADELER BELEDİYESİ GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ’NİN (ŞEGEM) AÇTIĞI KURSLA GİRDİKLERİ LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINDAN YÜKSEK PUAN ALAN ÖĞRENCİLER, NİTELİKLİ OKULLARA YERLEŞEREK İYİ BİR LİSE HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ.
Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla girdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından yüksek puan alan öğrenciler, nitelikli okullara yerleşerek iyi bir lise hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Eğitim Merkezi açtığı kurslarla öğrencileri hayallerine kavuşturuyor. Son olarak yapılan LGS’de Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla hazırlanan öğrenciler, nitelikli liseleri kazanmanın mutluluğunu yaşadı. ŞEGEM’de aldıkları nitelikli eğitimin ardından sınava giren öğrencilerin hepsi bir liseye yerleşirken öğrencilerin büyük bir kısmı puanla girilen nitelikli okullara yerleşti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’de elde edilen büyük başarının kendilerini de son derece mutlu ettiğini ifade ederek, “Sınavda üstün başarı gösteren öğrenci kardeşlerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize ortaöğretimdeki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin yönetici ve eğitim kadrosundaki arkadaşlarımızı da emeklerinden ötürü kutluyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar hemşehrilerimizin kaliteli bir eğitime ulaşmaları için her türlü hizmeti verdik, vermeye de devam edeceğiz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz insana yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu düşünüyor ve hizmetlerimizi bu eksende hayata geçirmenin çaba ve gayretini gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
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