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“Sayıştay raporlarında kamu zararı yok”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Sayıştay raporları ile ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Köse’ye söz veren Başkan Ergün, Köse’ye raporlarda kamu zararı olup olmadığını sordu. Köse, soruyu ‘Kamu zararı yok’ şeklinde yanıtlarken, Başkan Ergün de, Sayıştay raporlarında yer alan bulguların sorgu ve soruşturma niteliğinde herhangi bir kamu zararı bulunmadığının altını çizdi.

MANİSA 13.01.2021, 14:09
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“Sayıştay raporlarında kamu zararı yok”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Sayıştay raporları ile ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Köse’ye söz veren Başkan Ergün, Köse’ye raporlarda kamu zararı olup olmadığını sordu. Köse, soruyu ‘Kamu zararı yok’ şeklinde yanıtlarken, Başkan Ergün de, Sayıştay raporlarında yer alan bulguların sorgu ve soruşturma niteliğinde herhangi bir kamu zararı bulunmadığının altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu gündeme geldi. Konuyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sayıştay Başkanlığının 2019 yılı Denetim Raporunda 3 adet bulgu yer almaktadır. Söz konusu bulgular, muhasebedeki hesap kodlarının izlenmesiyle ilgilidir. Bunlarda da sorgu veya soruşturma niteliğinde herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır. Raporda yer alan diğer konuların tamamı ise tavsiye ya da öneri niteliğindedir. Bunların da bir kısmına katılıyor, bir kısmına katılmıyoruz” dedi.

Raporda oda ve dernekler hizmet binası ayrıntısı

Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından söz konusu raporla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Sayıştay bulgularının çoğunlukla tavsiye kararı verdiğine vurgu yaptı. Oda ve Dernekler Hizmet Binası ile ilgili de raporda bulgunun yer aldığını belirten Yalçınkaya, “Bununla ilgili Sayıştay raporuna katılmadığımızı, Manisa’da kamu yararına çalışan oda ve dernekler ile vakıfların yararına projeyi hayata geçirdiğimizi savunmamızda belirttik. Kanunla ilgili bir düzenleme olması gerekse de vicdanen doğru yaptığımızı düşünüyoruz” dedi. Sayıştay raporlarında kamu zararı olmadığına vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, bu raporlar üzerinden yapılan eleştirilerin yersizliğinin ortaya çıktığının altını çizdi. Başkan Ergün, bununla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Köse’ye de kamu zararı olup olmadığı sorusunu yöneltti. Köse, “Kamu zararı yok.” şeklinde yanıt verdi.

“Raket ve billboard kiralaması büyükşehir belediyesinden de yapılabilir”

Köse’nin raket ve billboardlarla ilgili açıklamalarına da değinen Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Reklam panoları kiralama konusunda vatandaşlarımız kiralama için Manisa Büyükşehir Belediyemize başvurabiliyorlar. Reklamlardan yıllık gelirimiz 3,5 milyon lira civarında. Yani gelir olmadığı ifadesi yanlış bir ifade. Sayıştay raporunda sadece Belediyemizin şirketi olan Spilaş’ın kullanımıyla ilgili doğru bulmadığı konusu var. Biz de buna katılmadığımızı beyan ettik. Kendilerine ‘biz kimseyi SPİLAŞ’tan hizmet almaya zorlamıyoruz’ dedik. Basın Dairemizden kiralama yapılabilir. Ebatlarını veriyoruz, baskısını dışarıda yaptırıyor ve gidip asabiliyorlar. Bu hizmetten yararlanan da her 100 kişiden 25’i bu hizmeti böyle aldı. Geri kalan 75’i de gidip SPİLAŞ şirketimiz ile anlaştı. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Güzgülü: “Demokrasi açısından denetim komisyonunun 5 üyeden oluşmasını teklif ediyoruz”

Daha sonra Denetim Komisyonu seçimine geçildi. Komisyon seçimi öncesi söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Meclisin komisyon üye sayısını 5 ya da 3 olarak belirleme şansı var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak diğer bir-iki ilçede yapıldığı gibi bu sayıyı 3’e düşürmeyi demokrasi açısından uygun bulmuyoruz. Bu bağlamda parti olarak Denetim Komisyonu’nun 5 üyeden oluşmasının uygun olacağını düşünerek, bu yönde teklifimizi sunuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından 5 adet komisyon üyesinin seçilmesi kararı alındı. Yapılan gizli oylamanın ardından Denetim Komisyonu şu isimlerden oluştu: İlhan Türe, Ali Sezer, Mehmet Güzgülü, Bülent Mersinli, Mehmet Yavuz.

Esnafa destek için encümene yetki verildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında pandemi nedeniyle esnafa yapılacak olan indirimin belirlenmesi ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca özel toplu taşıma kooperatiflerinden MANULAŞ tarafından alınan yüzde 1’lik pay ile yüzde 0,5’lik terminal giriş ücretleri payının alınmaması kararının 31 Mart’a kadar uzatılması da yine oybirliğiyle kabul edildi.
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