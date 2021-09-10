Sayık Barajı 2021 sonuna yetişecek

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Demirci ilçesinde yapılan Sayık Barajı inşaatının yaklaşık 4 ay içerisinde tamamlanması beklenirken baraj 960 dekar araziye can verecek.

DSİ Genel Müdürlüğü Manisa’da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Demirci ilçesinde yapımı devam eden Sayık Barajında da son yaklaşılıyor. 2021 yılı sonunda inşasının tamamlanması beklenen barajda sonrasında da su tutulmaya başlanacak. Manisa Demirci Sayık Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sayık Barajında sona yaklaştık. Sonbaharda gövde dolgusunu tamamlayarak, yeni yıl gelmeden barajda su tutmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajının inşaatını bitirmek" dedi.

Demirci Çınarcık Deresi üzerine inşa edilen Sayık Barajının gövde yüksekliğinin temelden 34 metre olduğunun altını çizen Yıldız “Sayık Barajının gövdesi için yapılacak 197 bin 898 metreküp dolgunun yüzde 90’ını tamamladık. Vana odası ve dolusavak imalatlarını da yakında bitireceğiz" diye konuştu.

Sayık Barajı’nın 590 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacağını ifade eden Yıldız, barajın 960 dekar araziye can suyu vereceğini ve Demircili çiftçilere 2021 rakamları ile yılda ortalama 2 milyon 470 bin lira daha fazla kazandıracağını açıkladı.