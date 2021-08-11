Satranç şampiyonlarından Başkan Akın’a ziyaret

Manisa’da düzenlenen satranç takım maçlarında şampiyon olan Turgutlu Belediyesporlu genç sporcular, şampiyonluk sevincini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile paylaştı. Başkan Çetin Akın, “Şampiyon olarak bizleri gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finalinde Belediyemizi Manisa Şampiyonu olarak temsil edecekleri müsabakada başarılar diliyorum” dedi.

Manisa’da 16 ve 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler satranç takımları kategorisinde şampiyon olan Turgutlu Belediyesporlu sporcular, Başkan Çetin Akın’ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte genç sporcular ve satranç antrenörü Cihan Yıldırım’ı misafir eden Başkan Çetin Akın, Turgutlu’yu Manisa Şampiyonu olarak Türkiye Finalinde temsil edecek Belediyesporlu gençlere başarılar diledi. Ziyaretin sonunda ise şampiyonluk kupası, Turgutlu Belediyesindeki yerini aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sporun her alanında yaptığımız yatırımların başarılı sonuçlarını almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Manisa’mızda satranç alanında şampiyonluk kupasını kaldırarak bizlere bu gururu yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finalinde Belediyemizi Manisa Şampiyonu olarak temsil edecekleri müsabakada başarılar diliyorum. Gençlerimize çok güveniyor ve inanıyoruz” ifadelerini kullandı.