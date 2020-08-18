Şatırlar’daki Seyir Tepesine merdiven yapıldı

Saruhanlı’nın Şatırlar Mahallesindeki Seyir Tepesine, vatandaşların rahatça çıkabilmesi için Saruhanlı Belediyesi tarafından merdiven yapıldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, geçtiğimiz haftalarda mahalleyi ziyaret etmiş ve seyir tepesinde incelemelerde bulunmuştu. Mahallenin gençleri seyir tepesinin düzenlenmesi ve buraya merdiven yapılması için Başkan Bilgin’den talepte bulunmuştu.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin de gençlerin bu isteğini karşılıksız bırakmadı. Başkan Bilgin’in Fen İşleri Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine bölgede çalışma başlatılan çalışmalar sona erdi.

Şatırlar Mahallesi Muhtarı Gürcan Eroğlu, mahallesinde hayata geçirilen yatırımlarından dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

Saruhanlı İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan 215 nüfuslu Şatırlar Mahallesi, doğası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.