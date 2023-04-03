Saruhanlı’nın 23,5 milyon TL’lik prestij projesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı merkezde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa caddelerinde "Prestij Cadde" projesi öncesinde tamamlanan içme suyu ve yağmur suyu ana hattı döşeme çalışmasını inceledi. Bağlantı çalışmalarının sona yaklaştığı ilçe merkezindeki dört caddeye sadece MASKİ tarafından 23,5 milyon TL yatırım yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’da Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarının da başladığı prestij cadde projesinde altyapı çalışmalarını noktaladı. Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa caddelerinde 8,5 kilometre içme suyu hattı, 4,5 kilometre de yağmur suyu hattı döşendi. İçme suyu hattındaki bağlantı çalışmalarının devam ettiği dört caddeye altyapı noktasında 23,5 milyon TL yatırım yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de yürütülen çalışmaları Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Bayram Gürdemir, Esat Haçin, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topcu ve Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Yılmaz Kurtuldu ile birlikte saha kontrolü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı hizmet binası ziyaret edilerek, proje üzerinde de incelemeler yapan Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, teknik ekipten bilgi aldı.

Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Yılmaz Kurtuldu, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin nezdinde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallemizde hat bağlantı işleri devam etmekte. Sularımızdaki tazyik sorunumuz çözülmeye başlandı. Cengiz başkanıma her zaman olduğu gibi mahalle sakinlerim adına ve mahalle muhtarı olarak kendi adıma teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm mahallemin selamlarını iletiyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Saruhanlı ilçe merkezinde de altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyemiz tarafından üstyapı çalışmalarına da başlanan Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde ana hat döşeme çalışmalarımızı noktaladık. Bölge bölge içme suyu hatlarının bağlantı çalışmalarını yaparak vatandaşımıza yeni hatlardan su vermeye başladık. Bağlantı çalışmalarını yaptığımız noktalarda tazyik problemlerini de ortadan kaldırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün prestij cadde projeleriyle şehrimiz kalkınıyor, vatandaşımızın refah seviyesi yükseliyor” dedi.