Saruhanlı’da arıcılara kışlatma eğitimi verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıların daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmesi amacıyla arıcılara yönelik olarak başlattığı kışlatma eğitimlerine Saruhanlı ilçesi ile devam edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Saruhanlı ilçesinde bulunan arıcılara kışlatma eğitimi verildi. Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime Saruhanlılı arıcılar ve Şube Müdürü Serdar Özgedik katıldı. Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya verdiği eğitimde, arıları mevsimsel olarak doğru beslemenin öneminden bahsetti. Arıların sağlıklı kışlayabilmesi için gerekli olan varroa paraziti ile etkin mücadele hakkında bilgiler veren Balkaya, varroa mücadelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat almış ilaçların kullanılması gerektiğini ifade etti. Eğitime katılan arıcılar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, kışlatma eğitimlerinin diğer ilçelerde devam edeceği belirtildi.