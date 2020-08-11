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Saruhanlı sokakları güzelleşiyor
SARUHANLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YILMAZ MAHALLESİNDEKİ BEYDERE CADDESİ VE PARAKAL SOKAKTA HAYATA GEÇİRİLEN PEYZAJ ÇALIŞMALARI VE PARK VATANDAŞLARIN BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANDI.
MANİSA 11.08.2020, 09:30
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Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yılmaz Mahallesindeki Beydere Caddesi ve Parakal Sokakta hayata geçirilen peyzaj çalışmaları ve park vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Saruhanlı Belediyesi cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yılmaz Mahallesindeki Beydere Caddesi ve Parakal Sokakta hayata geçirilen peyzaj çalışmaları ve park vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin gelişmesi, halkımızın memnuniyeti için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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