Saruhanlı sokakları güzelleşiyor

Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yılmaz Mahallesindeki Beydere Caddesi ve Parakal Sokakta hayata geçirilen peyzaj çalışmaları ve park vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Saruhanlı Belediyesi cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yılmaz Mahallesindeki Beydere Caddesi ve Parakal Sokakta hayata geçirilen peyzaj çalışmaları ve park vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin gelişmesi, halkımızın memnuniyeti için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.