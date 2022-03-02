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Saruhanlı merkezi taşkın riskinden koruyacak çalışma tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezinden geçen, kurutma kanalının kapalı kesitinde yürüttüğü temizlik çalışmasını tamamladı.

MANİSA 02.03.2022, 12:06
Saruhanlı merkezi taşkın riskinden koruyacak çalışma tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezinden geçen, kurutma kanalının kapalı kesitinde yürüttüğü temizlik çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında ve kurutma kanallarında yaptığı temizlik çalışmaları ile taşkın sıkıntılarına son veriyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı merkezde Atatürk, Cumhuriyet, Cengiz Topel ve Saruhan Mahallerinden geçen, kurutma kanalında başlanılan temizlik çalışması tamamlandı. Kapalı kesitte 450 bin TL yatırım maliyetiyle yapılan bin 350 metrelik çalışma ile yağışlı havalarda taşkın riskine karşı önlem alındı. Sulama kanalından birçok çöp çıkartılırken taşkın riskine karşı vatandaşların da duyarlı olması istendi. Temizlik çalışması için havalandırma amaçlı açılan noktalarda 9 adet betonarme kapağın montajları da yapıldı.

Mahalle muhtarları çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Atatürk Mahalle Muhtarı Mesut İşbilen, “Çalışmadan çok memnunuz. İlaçlama çalışmaları da yapılıyor. Teşekkür ediyoruz” derken, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Halil Atak, “Yapılan hizmet için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Yılmaz Kurtuldu, “Kanalın temizlenmesinden çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Anat ise şunları söyledi: “Güzel oldu. Su baskınlarına karşı önlem alındı. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Manisa’mız için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, “İlimiz merkezinde sulama kanalının kapalı kesitini temizlememizin ardından çok önemli bir sorunu ortadan kaldırmıştık. Bir benzer çalışmayı Saruhanlı merkezde de hayata geçirdik. Bin 350 metrelik bölümü kapalı kesitte akan, kurutma kanalından envai çeşit çöp çıkardık. Yaptığımız çalışma ile su akışını sağlıklı hale getirerek ilçe merkezinde yağışlı havalarda taşkın riskini ortadan kaldırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mız için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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