Saruhanlı Belediyesinin ’Süt Kuzusu’ Projesi başladı

Saruhanlı Belediyesi tarafından hazırlanan ’Süt Kuzusu’ Projesi kapsamında ilçedeki 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara süt dağıtımına başlandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sınırlı Sorumlu Manisa Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinden (KÖY KOOP Manisa Birliği) sütleri teslim alarak dağıtıma başladıklarını duyurdu.

Saruhanlı’da sağlıklı nesiller yetiştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bilgin, ilçedeki 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara haftada 1 litre olmak üzere ayda 4 litre süt dağıtacaklarını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Çocuklarımıza süt dağıtımına başladık. Projemizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, ikametgah adresler ve çocuklarının kimlik fotokopileri ile Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurabilir. Hayırlı olsun." dedi.

İlçedeki vatandaşlar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bilgin’e teşekkür etti.