Saruhanlı Belediyesinden sokak hayvanlarına destek
SARUHANLI'DA SOKAK HAYVANLARININ AÇ VE SUSUZ KALMAMASI İÇİN SARUHANLI BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINA YENİ BESLENME ÜNİTELERİ YERLEŞTİRİLDİ.
Saruhanlı’da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yeni beslenme üniteleri yerleştirildi.
Saruhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin bir çok yerinde bulunan sokak hayvanları beslenme ünitelerini kontrol ederek mama ve su miktarını artırdı. Ayrıca bazı mahallelere yeni beslenme üniteleri bırakıldı. Kış mevsimine yaklaşılan şu dönemde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Ekiplerimize gerekli talimatı verdik. Can dostlarımız olarak nitelendirdiğimiz sokak hayvanlarını unutmadık. Sokaklardaki beslenme ünitelerimizin sayısını artırdık. Bu ünitelerin içine bıraktığımız mama ve su miktarını fazlalaştırdık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
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