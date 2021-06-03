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Saruhanlı Belediyesinden şehir merkezinde yeni yatırımlar

Saruhanlı Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokakta bir süre önce başlatılan yol ve kaldırım taşları ile aydınlatma sisteminin yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. Yeniden trafiğe açılan yolda tek yön uygulamasına geçildi.

MANİSA 03.06.2021, 12:08
Saruhanlı Belediyesinden şehir merkezinde yeni yatırımlar

Saruhanlı Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokakta bir süre önce başlatılan yol ve kaldırım taşları ile aydınlatma sisteminin yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. Yeniden trafiğe açılan yolda tek yön uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yıllardır el atılmayan meydan, cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Bu kapsamda belediye binası önünden geçen ve merkezi bir konumda bulunan Eşref Ozan Sokağında büyük bir değişime imza attıklarını ifade eden Bilgin, şu bilgileri verdi: "Yoldaki ve kaldırımdaki parke taşlarını tamamen yeniledik. Aydınlatma sistemi kurduk. Vatandaşların oturup vakit geçirmesi ve dinlenmesi için banklar kurduk. Yeni ağaçlar diktik. Gerekli payzaj çalışmaları ile sokağı modern bir görünüme kavuşturduk. Hayırlı olsun."

Saruhanlı’nın çehresini değiştiren projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Bilgin, modern bir kent inşa edeceklerini kaydetti.
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