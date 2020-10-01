Saruhanlı Belediyesinden öğrencilere ücretsiz internet
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, EVLERİNDE İNTERNET OLMADIĞI İÇİN UZAKTAN EĞİTİM ALAMAYAN ÖĞRENCİLERİN, SARUHANLI BELEDİYESİNCE DEVLET HASTANESİ CİVARINDA HAYATA GEÇİRİLEN VE YAKIN ZAMANDA HALK KAFE VE CUMHURİYET KAFEDE HAYATA GEÇİRİLECEK ÜCRETSİZ İNTERNETTEN FAYDALANABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde evlerinde internet olmadığı için uzaktan eğitim hizmetinden faydalanamayan öğrenciler için harekete geçen Saruhanlı Belediyesi, kentin belirli noktalarına kurduğu wi-fi ile öğrencilere ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, uzaktan eğitim gören ve internet olmadığı için bu hizmetten faydalanamayan öğrenciler için kolları sıvadı. Evlerinde internet olmadığı için uzaktan eğitim hizmetinden faydalanamayan öğrenciler için harekete geçen Saruhanlı Belediyesi, kentin belirli noktalarına kurduğu wifi ile öğrencilere ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, evlerinde internet olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin, Saruhanlı Belediyesince Devlet Hastanesi civarında hayata geçirilen ve yakın zamanda Halk Kafe ve Cumhuriyet Kafede hayata geçirilecek ücretsiz internetten faydalanabileceklerini söyledi.
Her öğrencinin evinde internet olmadığını, bu bakımdan öğrencilerin eğitimden yoksun kalmamaları için çalışma başlattıklarını dile getiren Bilgin, "Belediye Bilgi-İşlem Birimimiz tarafından daha önceden Devlet Hastanesi civarında halkımıza ücretiz olarak sunduğumuz internetten öğrencilerimiz de faydalanabilir. Cep telefonu yada tabletleriyle buraya gelen çocuklarımız internete bağlanıp, eğitimine devam edebilir. Öte yandan yakın zamanda Sosyal Tesislerimizdeki Halk Kafe ve Cumhuriyet Kafe’de ücretsiz internet hizmetini öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Evlatlarımıza hayırlı olsun" dedi.
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