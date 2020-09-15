Saruhanlı Belediyesinden Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar
SARUHANLI BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇAKMAKLI MAHALLESİNDE MUHTARLIK BİNASI VE SAĞLIK EVİ YAPIMI İLE CAMİ BAHÇESİNDE BAŞLATILAN PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesinde muhtarlık binası ve sağlık evi yapımı ile cami bahçesinde başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallelerde başlattıkları yatırım hamlesinin devam ettiğini, bu çerçevede Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Mahallede, atıl haldeki eski muhtarlık binası yıkıp yerine yeni bina inşa ettiklerini, binanın bir bölümünün muhtarlık, diğer bölümünün ise sağlık evi olarak kullanılacağını belirten Bilgin, cami bahçesini de yenileyeceklerini dile getirdi. İnşaat ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini, buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Çakmaklı’nın çehresinin değişeceğini söyleyen Bilgin, yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.
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