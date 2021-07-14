Saruhanlı Belediyesi yüzme kursları başladı

Saruhanlı Belediyesi tarafından açılan yüzme kursu başladı. 2 uzman antrenör eşliğinde eğitime başlayan 6 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 160 öğrenci 5 hafta eğitim görecek.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyesi Hasan Aydır ile birlikte havuzu ziyaret ederek kursa katılan öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın geleceği ve iyi bir eğitim almaları için bizler Belediye olarak onlara her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.