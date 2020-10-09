Saruhanlı Belediyesi okulları dezenfekte etti

Saruhanlı Belediyesi, 12 Ekim Pazartesi günü okullarda 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullara cerrahi maske ve el dezenfektanı dağıtırken, tüm okul binaları da belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatı üzerine harekete geçen Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek, öğrencilere dağıtılması amacıyla maske ve el dezenfektanı hediye etti. Ayrıca okul binaları, Covid - 19’a karşı dezenfekte edildi.

Okullara gönderilen maske ve dezenfektanlar, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arguz ile Kültür ve Sanat İşleri Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu tarafından okul müdürlerine teslim edildi.

Başkan Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Saruhanlı Belediyesi olarak ilçedeki okulları eğitime hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bilgin, "Öğrencilerimizin sağlığını düşünerek eğitim kurumlarımızı dezenfekte ettik. Ayrıca öğrencilerimize dağıtılması için okullarımıza maske ve el dezenfektanı bıraktık. Bu anlamda bizler eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim kurumlarımızın eksik ve ihtiyaçlarını yerine getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu vesile ile yeni eğitim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, pandemi şartlarına rağmen ilçemizin eğitim seviyesini bir kat daha yükselteceklerine inanıyorum." dedi.