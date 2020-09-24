Saruhanlı Belediyesi Kur’an kursunda tadilat başlattı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Müftülüğüne bağlı olarak Mütevelli Mahallesinde faaliyet gösteren Kur’an Kursu binasında tadilat başlattıklarını bildirdi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada Kur’an Kursu binasının dış cephesinde tahrip olan yerlerin sıvanıp boyanacağını belirterek, yenilenecek olan binanın hayırlı olmasını diledi.

İlçedeki farklı kültür ve inançlara ait Cami, Cemevi ve Kur’an Kursu gibi ibadethanelere hiçbir ayrım yapmadan yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Bilgin, şunları söyledi:

"Bizler ilçemizdeki camilerin halılarını yıkıyor, bahçelerini düzenliyor, ve lojman ihtiyacı olan yerlere lojman yapıyoruz. Yine Dilek mahallemizde bulunan Cemevinin de her türlü talep ve ihtiyacı ile yakından ilgileniyoruz. Şimdi de Mütevelli Mahallemizdeki Kur’an kursunda bakım, onarım ve boya çalışması başlattık. Hayırlı olsun."