Saruhanlı Belediyesi Kur’an kursunda tadilat başlattı
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, SARUHANLI MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK MÜTEVELLİ MAHALLESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KUR’AN KURSU BİNASINDA TADİLAT BAŞLATTIKLARINI BİLDİRDİ.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Müftülüğüne bağlı olarak Mütevelli Mahallesinde faaliyet gösteren Kur’an Kursu binasında tadilat başlattıklarını bildirdi.
Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada Kur’an Kursu binasının dış cephesinde tahrip olan yerlerin sıvanıp boyanacağını belirterek, yenilenecek olan binanın hayırlı olmasını diledi.
İlçedeki farklı kültür ve inançlara ait Cami, Cemevi ve Kur’an Kursu gibi ibadethanelere hiçbir ayrım yapmadan yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Bilgin, şunları söyledi:
"Bizler ilçemizdeki camilerin halılarını yıkıyor, bahçelerini düzenliyor, ve lojman ihtiyacı olan yerlere lojman yapıyoruz. Yine Dilek mahallemizde bulunan Cemevinin de her türlü talep ve ihtiyacı ile yakından ilgileniyoruz. Şimdi de Mütevelli Mahallemizdeki Kur’an kursunda bakım, onarım ve boya çalışması başlattık. Hayırlı olsun."
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