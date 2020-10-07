Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçe genelinde 80 personel, 18 traktör, 8 çöp kamyonu ve 2 yol süpürme aracının katılımıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Zeki Bilgin’in talimatı ile tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Sokaklardaki temizlik çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Bilgin, yaptığı açıklamada ilçe genelinde sonbahar temizliği başlattıklarını ifade ederek, "Amacımız pırıl pırıl, tertemiz bir Saruhanlı oluşturmak. Bu kent hepimizin. Korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor. Rutin temizlik çalışmaları dışında özellikle korona virüs sürecinde ilçemizdeki 50 mahallenin tamamını detaylı olarak temizledik ve dezenfekte ettik. Çevremizi temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassas davranacağına inanıyorum." dedi.